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На "Пролетарской" пятилетняя девочка упала на эскалаторе и получила травмы
Вчера, 10:51
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На "Пролетарской" пятилетняя девочка упала на эскалаторе и получила травмы

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Ребенка доставили в Детский многопрофильный клинический центр имени К. А. Раухфуса.

На эскалаторе на станции петербургского метро "Пролетарская" упали пятилетняя девочка и ее мама. Ребенок получил травмы. 

Инцидент произошел 17 сентября. Известно, что несовершеннолетняя ударилась лицом и ногами, у нее диагностированы раны левой голени, подбородка и ссадины правой голени. Девочку доставили в Детский многопрофильный клинический центр имени К. А. Раухфуса, пишет "Фонтанка". 

После оказания медицинской помощи ребенка в удовлетворительном состоянии выписали на амбулаторное лечение. Детали случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: на "Звездной" произошла внеплановая остановка эскалатора. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: падение на эскалаторе, пролетарская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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