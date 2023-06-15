На "Пролетарской" пятилетняя девочка упала на эскалаторе и получила травмы

Ребенка доставили в Детский многопрофильный клинический центр имени К. А. Раухфуса.

На эскалаторе на станции петербургского метро "Пролетарская" упали пятилетняя девочка и ее мама. Ребенок получил травмы.

Инцидент произошел 17 сентября. Известно, что несовершеннолетняя ударилась лицом и ногами, у нее диагностированы раны левой голени, подбородка и ссадины правой голени. Девочку доставили в Детский многопрофильный клинический центр имени К. А. Раухфуса, пишет "Фонтанка".

После оказания медицинской помощи ребенка в удовлетворительном состоянии выписали на амбулаторное лечение. Детали случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: на "Звездной" произошла внеплановая остановка эскалатора.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)