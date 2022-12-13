Водитель сбил подростка, который выходил из трамвая около "Пролетарской"

По данному факту проводится проверка.

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 10 марта в 8:43 водитель автомобиля Nissan Note совершил наезд на 15-летнего подростка, выходившего из трамвая на проспекте Обуховской Обороны, 229.

В результате ДТП несовершеннолетний в средней степени тяжести госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

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