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Женщина скончалась после падения у "Пролетарской"
Сегодня, 8:22
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Женщина скончалась после падения у "Пролетарской"

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Предварительно, причина смерти – разрыв кровеносного сосуда.

Петербурженка погибла после падения у входа в метрополитен. Об этом пишет "Фонтанка". 

Уточняется, что днем 17 декабря на "Пролетарской" у 39-летней женщины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы. Сотрудники "подземки" оперативно вызвали скорую помощь. По их словам, пассажирке стало плохо еще при входе. 

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, но спасти ее не удалось. Предварительно, причина смерти – разрыв кровеносного сосуда.

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на 4-й линии В. О. погиб мужчина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пролетарская, смертельное травмирование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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