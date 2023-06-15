Женщина скончалась после падения у "Пролетарской"

Предварительно, причина смерти – разрыв кровеносного сосуда.

Петербурженка погибла после падения у входа в метрополитен. Об этом пишет "Фонтанка".

Уточняется, что днем 17 декабря на "Пролетарской" у 39-летней женщины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы. Сотрудники "подземки" оперативно вызвали скорую помощь. По их словам, пассажирке стало плохо еще при входе.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, но спасти ее не удалось. Предварительно, причина смерти – разрыв кровеносного сосуда.

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на 4-й линии В. О. погиб мужчина.

Фото: Piter.TV