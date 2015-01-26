Съезд КАД к метро Рыбацкое полностью перекроют вечером 17 июня

Съезд будет закрыт в период с 22:00 17 июня до 20:00 18 июня.

На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд в Рыбацкое, об этом жителей и гостей Петербурга предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с производством дорожных работ на 57 километре КАД, на пересечении с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд №1. Съезд будет закрыт в период с 22:00 17 июня до 20:00 18 июня.

Дополнительно будет перекрыта первая полоса движения на двухполосном съезде в направлении станции метро "Пролетарская", отметили "Невские Новости".

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".