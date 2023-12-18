Во время пожара на 4-й линии В. О. погиб мужчина

В комнате "трешки" площадью 15 "квадратов" полыхало на 4 "квадратах".

В Василеостровском районе вечером 18 декабря произошел смертельный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре на 4-й линии В. О., 59, поступила на пульт спасателей в 21:42. В комнате "трешки" площадью 15 "квадратов" полыхало на 4 "квадратах". Огонь потушили к 21:58 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV