Во время пожара на 4-й линии В. О. погиб мужчина

В Василеостровском районе вечером 18 декабря произошел смертельный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о пожаре на 4-й линии В. О., 59, поступила на пульт спасателей в 21:42. В комнате "трешки" площадью 15 "квадратов" полыхало на 4 "квадратах". Огонь потушили к 21:58 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: на Ленинском проспекте сгорел пассажирский автобус.
Фото: Piter.TV
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