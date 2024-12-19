Двое пенсионеров погибли при пожаре в квартире на проспекте Большевиков

Причиной возгорания стал непотушенный окурок.

Вечером в пятницу, 11 октября, на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу, после ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух мужчин 64 и 65 лет.

По предварительным данным, причиной трагедии стал непотушенный окурок. При осмотре места происхождения пожара признаки насильственной смерти на телах погибших не обнаружены. Квартира была захламлена бытовым мусором, однако электроприборы и проводка находились в исправном состоянии.

Отмечается, что в этой же квартире пожары происходили и ранее. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Для ликвидации возгорания от МЧС России было задействовано 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Фото: Piter.TV