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На Рыбацком проспекте произошел смертельный пожар

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Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек.

В Невском районе 5 января произошел пожар, который забрал жизнь человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей вчера в 19:59. В "двушке" площадью 50 "квадратов" на Рыбацком проспекте, 29к1, полыхала обстановка в комнате и коридоре на площади 25 "квадратов". Огонь потушили только к 21:26.

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек, есть погибший. К ликвидации пожара привлекали 17 спасателей и четыре единицы техники. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Павловском шоссе пострадал мужчина. 

Видео: Telegram / Мегаполис 

Теги: рыбацкий проспект, смертельный пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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