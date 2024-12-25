На Рыбацком проспекте произошел смертельный пожар

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек.

В Невском районе 5 января произошел пожар, который забрал жизнь человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей вчера в 19:59. В "двушке" площадью 50 "квадратов" на Рыбацком проспекте, 29к1, полыхала обстановка в комнате и коридоре на площади 25 "квадратов". Огонь потушили только к 21:26.

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек, есть погибший. К ликвидации пожара привлекали 17 спасателей и четыре единицы техники.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Видео: Telegram / Мегаполис