На Рыбацком проспекте произошел смертельный пожар

В Невском районе 5 января произошел пожар, который забрал жизнь человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт спасателей вчера в 19:59. В "двушке" площадью 50 "квадратов" на Рыбацком проспекте, 29к1, полыхала обстановка в комнате и коридоре на площади 25 "квадратов". Огонь потушили только к 21:26.
Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек, есть погибший. К ликвидации пожара привлекали 17 спасателей и четыре единицы техники.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: при пожаре на Павловском шоссе пострадал мужчина.
Видео: Telegram / Мегаполис
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