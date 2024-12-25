При пожаре на Павловском шоссе пострадал мужчина

В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка.

В Пушкине рано утром 6 января произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Павловское шоссе, 29, поступила на пульт спасателей в 04:20. В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка. Огонь потушили к 04:43.

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. Пожар ликвидировали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV