При пожаре на Павловском шоссе пострадал мужчина

В Пушкине рано утром 6 января произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: Павловское шоссе, 29, поступила на пульт спасателей в 04:20. В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка. Огонь потушили к 04:43.
В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. Пожар ликвидировали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: 73-летний житель Всеволожского района пострадал при тушении пожара в СНТ.
Фото: Piter.TV
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