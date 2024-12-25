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При пожаре на Павловском шоссе пострадал мужчина
Сегодня, 9:05
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При пожаре на Павловском шоссе пострадал мужчина

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В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка.

В Пушкине рано утром 6 января произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Павловское шоссе, 29, поступила на пульт спасателей в 04:20. В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка. Огонь потушили к 04:43. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. Пожар ликвидировали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: 73-летний житель Всеволожского района пострадал при тушении пожара в СНТ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: павловское шоссе, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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