120 станций метро и вестибюлей могут появиться в Петербурге до 2040 года

Станции вписаны в первую очередь – до 2030-го.

В проекте Генплана Петербурга от 10 октября 2023 года указаны 120 станций метро и вестибюлей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Станции вписаны в первую очередь до 2030-го и в расчетный период до 2040 года. В разделе планируемых веток метрополитена появились Красносельско-Калининская, Адмиралтейско-Охтинская и Кольцевая. Последняя будет самой длинной – ее протяженность составит 23,56 км.

Ранее мы рассказывали о том, что через 30 лет в Шушарах появится станция метро "Центральная усадьба".

Фото: Piter.TV