Проект Генплана Петербурга до 2050 года опубликовал Смольный

Всего правки составляют порядка 400 страниц.

На сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 10 октября появился финальный вариант проекта Генплана Петербурга с прогнозируемым периодом до 2050 года "О проекте закона Санкт‑Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга "О Генеральном плане Санкт‑Петербурга".

В документе говорится о территориальном планировании и о том, что количество жителей Северной столицы должно быть более 6,5 млн человек. Кроме того, в проекте идет речь о строительстве 200 школ до 2040-го и 120 новых станций метро. Всего правки составляют порядка 400 страниц.

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Фото: Piter.TV