В Петербурге к 2020 году будет разработан новый генплан

Чиновники подумают, как привести жилые комплексы и соцобъекты к балансу.

Чиновников обязали к следующему году подготовить новый генеральный план города. Руководство Смольного хочет учесть все "болевые точки" для Петербурга. Решение о необходимости изменений в документации принято на собрании правительства днем 17 сентября.

Отметим, что план также будет включать в себя программу по устранению дисбаланса между количество жилых комплексов и социальной инфраструктурой. Проблему затронул глава КГА Владимир Григорьев. Он заметил, что в Колпинском районе зафиксирована низкая обеспеченность поликлиниками, а также недостаток детских садов и спортивных площадок. Наибольшие проблемы с детскими учреждениями наблюдаются в Приморском, Московском и Петродворцовом районах города. Чиновник считает, что проблема дошла до критического уровня.

В планах Смольного привлекать больше инвесторов для строительства соцобъектов и инфраструктуры, а также разработать предложения по структуре объектов промышленности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ГУ МВД по Петербургу у Центра "Э" сменился руководитель.

Фото: Piter.tv

