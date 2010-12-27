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В ГУ МВД по Петербургу у Центра "Э" сменился руководитель
Сегодня, 22:36
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nadezhda_sib

В ГУ МВД по Петербургу у Центра "Э" сменился руководитель

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Бывший глава подразделения переведен в центральный аппарат МВД.

Подполковник полиции Вячеслав Шамко назначен начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Бывшего начальника Центра Дмитрия Петрова перевели в центральный аппарат МВД.

По данным "Фонтанки.ру", нового руководителя представили по видеоконференции. Шамко займется предотвращением террористической и экстремистской деятельности, будет следить за правопорядком на спортивных мероприятиях и оппозиционных митингах.  Ранее мужчина работал начальником уголовного розыска ОВМД по Приморскому району и заместителем начальника по оперативной работе ОМВД по Калининскому району.

Также Piter.TV сообщил о том, что двое мужчин напали на мигранта из Узбекистана. По версии следствия, злоумышленники сделали это по "национальным мотивам". 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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