В ГУ МВД по Петербургу у Центра "Э" сменился руководитель

Бывший глава подразделения переведен в центральный аппарат МВД.

Подполковник полиции Вячеслав Шамко назначен начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Бывшего начальника Центра Дмитрия Петрова перевели в центральный аппарат МВД.

По данным "Фонтанки.ру", нового руководителя представили по видеоконференции. Шамко займется предотвращением террористической и экстремистской деятельности, будет следить за правопорядком на спортивных мероприятиях и оппозиционных митингах. Ранее мужчина работал начальником уголовного розыска ОВМД по Приморскому району и заместителем начальника по оперативной работе ОМВД по Калининскому району.

Также Piter.TV сообщил о том, что двое мужчин напали на мигранта из Узбекистана. По версии следствия, злоумышленники сделали это по "национальным мотивам".

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