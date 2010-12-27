В Петербурге задержали двух подозреваемых в покушении на убийство мигранта

Правоохранители подозревают, что злоумышленники напали на мужчину из-за националистических взглядов.

В Петербурге правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на убийство уроженца Средней Азии. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 сентября в Красногвардейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу.

По версии следствия, злоумышленники напали на гражданина Узбекистана во дворе на Среднеохтинском проспекте с газовым баллончиком и ножом. Мужчина нанесли мигранту несколько ножевых ранений и затем скрылись с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство по национальным мотивам".

Правоохранители задержали двух жителей другого субъекта РФ, которые придерживаются националистических взглядов. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным и предъявлении им обвинения. Следователям предстоит выяснить, были ли причастны мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что разобраться в ситуации в ИКМО "Озеро Долгое" попросили Следственный комитет.

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