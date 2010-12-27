С ситуацией в ИКМО "Озеро Долгое" просят разобраться Эллу Памфилову и Следственный комитет

Представители "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Яблока" по очереди караулят у двери в ИКМО, где хранятся бюллетени.

Главы четырех петербургских отделений партий обратились в ЦИК России с требованием разобраться Следственному комитету в ситуации в ИКМО "Озеро Долгое". Об этом 17 сентября сообщила председатель "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина.

С обращением выступили лидеры отделений КПРФ, "Яблока", ЛДПР и "Справедливой России". Оппозиционеры попросили главу Центрального избирательного комитета Эллу Памфилову назначить проверку бюллетеней, которые хранятся в ИКМО "Озеро Долгое", в присутствии членов Горизбиркома, ИКМО и кандидатов в муниципальные депутаты.

На данный момент помещение опечатано, но оппозиционеры охраняют здание, так как опасаются за фальсификацию документов. Также в ситуации просят разобраться Следственный комитет.

Узнать о том, что произошло в ИКМО "Озеро Долгое" 12 сентября вы можете в нашем материале.

Фото: Piter.TV