Кандидата в муниципальные депутаты вынесли на руках из ИКМО "Озеро Долгое"

Илья Шмаков хотел убедиться, что пломбы на мешках с бюллетенями не повреждены.

Вечером 12 сентября в Петербурге задержали кандидата в муниципальные депутаты МО "Автово" Илью Шмакова. Мужчину вынесли из помещения ИКМО "Озеро Долгое" на руках. Об этом пишет 78.ru.

Известно, что Шмаков вместе с другими претендентами на депутатский мандат хотел убедиться в целостности пломбы на мешках с бюллетенями. Они так же планировали остаться на ночь в ИКМО, подозревая фальсификацию при подсчете голосов. Однако около 22:50 в помещение вошла глава ИКМО, за ней следовали около 10 полицейских. Она потребовала покинуть здание, но Шмаков проигнорировал ее, продолжив сидеть на своем месте. После этого стражи порядка применили к нему физическую силу и отнесли кандидата в машину на руках.

На месте событий присутствовала экс-кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова. Она отправилась в 86-й отдел полиции, чтобы вызволить Шмакова. Заявление на него написала глава ИКМО "Озеро Долгое".

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Фото: Facebook / Илья Шмаков