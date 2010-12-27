Петербурженка оспаривает итоги выборов в МО "Смольнинское" в суде

Женщина считает, что система агитации "Умное голосование" исказила "действительное волеизъявление" граждан.

Бывшая сотрудница аппарата комитета по законодательству петербургского парламента Анастасия Колб обратилась в Смольнинский районный суд, чтобы оспорить итоги выборов в МО "Смольнинское". Она утверждает, что система агитации "Умное голосование" Алексея Навального оказала психологическое давление на граждан и исказила их "действительное волеизъявление". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Сама Колб тоже баллотировалась в депутаты "Смольнинского", однако проиграла. Она уверена, что ее конкуренты вели незаконную агитацию в день выборов, 8 сентября.

По итогам выборов большинство мандатов (16 из 20) взяли кандидаты "Яблока", сторонники Навального и активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания". Голосовать за них агитировала система "Умное голосование" Алексея Навального. Она выбирала в каждом округе одного кандидата не от партии "Единая Россия". За него агитировали и голосовали сторонники Навального.

Ранее мы писали, что победа оппозиции на выборах в округе "Смольнинское" утвердилась.

Фото: Piter.TV