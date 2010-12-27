Победа оппозиции на выборах в округе "Смольнинское" утвердилась

Долгий подсчет бюллетеней закончился без проблем.

12 сентября в муниципальном округе "Смольнинское" окончательно утвердили итоги выборов. Об этом написал в своем Твиттере активист Денис Михайлов.

"Утвердили итоги выборов по всем многомандатным округам в МО Смольнинское! Итоги выборов утверждены без каких-либо искажений! Ура, вот что я называю — дожали! И самое важное — все требования вчерашнего ультиматума выполнены!"

Оппозиционеры просили утвердить итоги голосования без пересчетов, хотя ранее пересмотреть число бюллетеней требовали кандидаты от "Единой России" и "ЛДПР".

Соседний муниципалитет "Владимирский округ" также завершил подсчет бюллетеней, в результате чего большинство мандатов ушло оппозиции.

В списке прорвавшихся в лидеры оппозиционеров – кандидаты от "Яблока", представители движения "Центральный район за комфортную среду обитания" и сторонники Алексея Навального.

Вчера мы писали, что Жители Лисьего носа взяли под контроль пересчет голосов.

Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы