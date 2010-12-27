Жители Лисьего носа взяли под контроль пересчет голосов

Результаты муниципальных выборов до сих пор не занесли в государственную систему.

Возле администрации поселка Лисий Нос выстроились несколько десятков недовольных жителей. Они с нетерпением ждут оглашения итогов муниципальных выборов. Об этом пишет "Фонтанка".

Выборы депутатов в муниципальные советы состоялись в воскресенье, 8 сентября. Однако по прошествии двух дней данные протоколов до сих пор не занесены в Государственную автоматизированную систему "Выборы". Этим фактом остались недовольны не только жители поселка, но и сами кандидаты.

В общей сложности возле здания администрации выстроились около 30 человек. Они намерены проконтролировать пересчет голосов.

Ранее мы писали, что в ЦИК России обеспокоены ситуацией с муниципальными выборами в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы