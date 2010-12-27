Жители Лисьего носа взяли под контроль пересчет голосов

Возле администрации поселка Лисий Нос выстроились несколько десятков недовольных жителей. Они с нетерпением ждут оглашения итогов муниципальных выборов. Об этом пишет "Фонтанка".
Выборы депутатов в муниципальные советы состоялись в воскресенье, 8 сентября. Однако по прошествии двух дней данные протоколов до сих пор не занесены в Государственную автоматизированную систему "Выборы". Этим фактом остались недовольны не только жители поселка, но и сами кандидаты.
В общей сложности возле здания администрации выстроились около 30 человек. Они намерены проконтролировать пересчет голосов.
Ранее мы писали, что в ЦИК России обеспокоены ситуацией с муниципальными выборами в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы
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