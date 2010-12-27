В ЦИК России обеспокоены ситуацией с муниципальными выборами в Петербурге

В федеральном органе заинтересовались многочисленными жалобами граждан и избирателей на муниципальных выборах.

В ЦИК России готовы поддержать любые решительные меры петербургского горизбиркома по восстановлению нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах в Северной столице. В федеральный орган поступили многочисленные обращения граждан о вбросах бюллетеней, фальсификации документов и других нарушениях, сообщила 10 сентября пресс-служба ЦИК России.

Особо отметили произошедшее в ГАС "Выборы": там не ввели более 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования. Заявление Эллы Памфиловой о том, что пока не стоит спешить с подведением итогов выборов губернатора Петербурга, не распространяется на муниципальные выборы.

Решения по муниципальным выборам уже должны были быть приняты, поэтому в случае задержки участникам избирательного процесса нужно незамедлительно обратиться в свою комиссию с заявлением о нарушении законодательства.

В случае игнорирования жалобы сотрудниками ИКМО, следует обращаться в петербургский избирком и проинформировать об этом ЦИК России.

Из-за нарушений в центральном избирательном комитете всерьез задумались об изменении избирательного законодательства. Предложения по усовершенствованию системы направят федеральному законодателю в ближайшее время.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что омбудсмен Шишлов поставил петербургским выборам низкую оценку.

Фото: cikrf.ru