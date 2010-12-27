Шишлов поставил петербургским выборам низкую оценку

Омбудсмен недоволен массовыми нарушениями в ходе избирательной кампании.

8 сентября после закрытия избирательных участков уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов высказался по прошедшей избирательной кампании. Слова омбудсмена приводит официальный сайт петербургской структуры.

"К сожалению, худшие опасения не только подтвердились, но и были превзойдены в ходе избирательной кампании. Те, кто следил за кампанией, отлично знают, как проходила регистрация муниципальных кандидатов".

Проблемы в ходе выборов и нарушения избирательного права лишило избирателей реального выбора, утверждает омбудсмен. Это же коснулось и губернаторской кампании.

"Причем в данном случае это не только моя оценка. Это и решения вышестоящих избирательных комиссий, в том числе Центральной избирательной комиссии, которая раз за разом была вынуждена изучать конфликты, возникавшие в муниципальных образованиях. Уже одного этого достаточно, чтобы поставить выборам в Санкт-Петербурге отнюдь не высокую оценку".

Также Шишлов отметил, что не может высказаться по поводу прозрачности самого дня голосования, но напомнил, как стал свидетелем выборной "карусели" в Введенском округе.

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Фото: официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге