Избирательные комиссии отказываются вносить данные протоколов, ссылаясь на технические проблемы.

В Петербурге до сих пор не подвели итоги муниципальных выборов. Избирательные комиссии отказываются вносить данные протоколов в систему ГАС "Выборы", ссылаясь на технические проблемы. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на слова кандидатов и наблюдателей.

Отмечается, что трудности возникают именно на тех участках, где по подсчетам голосов побеждают оппозиционеры. Местные отделения партий "Яблоко" и "Справедливой России" требуют немедленной огласки результатов выборов. Депутаты считают, что столь длительный перерыв между закрытием участков и публикацией результатов может говорить о подготовке фальсификации.

Ранее председатель ЦИКа Элла Памфилова призвала не спешить с подведением итогов выборов в Петербурге. Она сообщила, что в ночь после выборов ей пришлось разбираться со всеми "безобразиями". В частности, в Единый день голосования, в России было возбуждено 11 уголовных дел, в МВД поступило более 4,5 тысяч сообщений о нарушениях.

Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы