Памфилова призвала не спешить с итогами выборов в Петербурге

Председатель ЦИК призвала внимательно рассмотреть все жалобы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала главу петербургской избирательной комиссии Виктора Мининеко не спешить с подведением итогов выборов в городе. Об этом пишут РИА Новости.

Памфилова заявила, что минувшей ночью ей пришлось разбираться со всеми "безобразиями" на муниципальных выборах. На ряде участков выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени "непонятно куда" и другое. Поэтому, прежде чем подводить окончательные итоги выборов, необходимо внимательно рассмотреть все имеющиеся жалобы.

"Если не дай Бог вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, пеняйте на себя", — пригрозила Памфилова Виктору Мининеко.

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге состоялись выборы губернатора города и депутатов в муниципальные советы. После обработки 90,11 % протоколов лидирует Александр Беглов.

Ранее эксперты назвали причины низкой явки на выборы в Петербурге.

Фото: cikrf.ru