Эксперты назвали причины низкой явки на выборы в Петербурге

На итоговую цифру повлияли сразу несколько факторов.

Заместитель главного редактора ИА Regnum Игорь Павловский назвал причины низкой явки на выборы Петербурга. По словам эксперта, на итоговую цифру повлияли сразу несколько факторов. Об этом пишет 78.ru.

Павловский заявил, что Петербург всегда голосовал менее активно, чем другие города, даже на президентских выборах. Кроме того, 8 сентября была хорошая погода, поэтому многие горожане предпочли провести время за городом, а не на избирательных участках.

В свою очередь политолог Юрий Светов предположил, что на явке могла сказаться интенсивная предвыборная кампания врио губернатора Александра Беглова. Эксперт считает, что у многих избирателей могло сложиться ощущение предопределенности.

Эксперты добавили, что ни штрафовать, ни заставить граждан приходить на избирательные участки и голосовать невозможно.

Избирательные участки закрылись в Петербурге в 20 часов. Проголосовать пришли 23,3% избирателей.

Ранее мы публиковали первые результаты голосования на петербургских выборах.

Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы