Стали известны первые результаты голосования на петербургских выборах

Подсчитан 0,10% голосов.

В Центральной избирательной комиссии отчитались о первых результатах подсчета голосов на выборах губернатора Петербурга. Обработан 0,10% голосов.

На данный момент лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, за него отдали 454 голоса, что составляет почти 84% от всех голосов. За ним следует Михаил Амосов от "Гражданской платформы"– 61 голос (11,23%). А за Надежду Тихонову из "Спарведливой России" отдали 28 голосов (5,16%).

Подсчет продолжается.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге закрылись избирательные участки.

Фото: Pixabay