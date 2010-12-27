В Петербурге закрылись избирательные участки

Идет подсчет результатов голосования.

В 20:00 все избирательные участки в Петербурге закрылись. Граждане могли отдать свой голос с восьми утра.

По состоянию на 18:00 проголосовать пришли более 898 тысяч человек, что составляет 23,69% от общего числа избирателей. По данным Горизбиркома, выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

В данный момент идет подсчет голосов, который будет продолжаться всю ночь. На должность главы города претендуют врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

Фото: Piter.TV