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В Петербурге закрылись избирательные участки
Сегодня, 20:55
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EvaRaskol

В Петербурге закрылись избирательные участки

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Идет подсчет результатов голосования.

В 20:00 все избирательные участки в Петербурге закрылись. Граждане могли отдать свой голос с восьми утра. 

По состоянию на 18:00 проголосовать пришли более 898 тысяч человек, что составляет 23,69% от общего числа избирателей. По данным Горизбиркома, выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

В данный момент идет подсчет голосов, который будет продолжаться всю ночь. На должность главы города претендуют врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: выборы губернатора, голоса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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