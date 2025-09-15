Как в Заневском поселении прошли выборы губернатора Ленинградской области

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев отметил, что с самого утра избирательные участки были оживлёнными.

С 12 по 14 сентября в Ленинградской области проходили выборы губернатора. О том, как они проходили в Заневском городском поселении, в репортаже Piter.tv.

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев отметил, что с самого утра избирательные участки были оживлёнными.

Сегодня я вижу большую активность жителей прямо с утра. Это очень меня радует как жителя Ленинградской области. Комиссии профессиональные. Люди приходят голосовать семьями. Это очень здорово. В пятницу, несмотря на рабочий день, также была огромная активность, и это неудивительно: в Кудрово помимо выборов, состоялось и открытие памятника участникам специальной военной операции. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского поселения

Свою гражданскую позицию выразили и жители региона.

Не можем оставить такой важный день без внимания. Я хочу, чтобы развитие продолжалось, поэтому я сегодня здесь и отдаю свой гражданский долг. Вероника Сонгулия, "Миссис Ленинградская область — 2021"

Ветеран СВО Руслан Чиков рассказал, что всегда участвует в выборах.

Как только мне исполнилось 18 лет, я всегда участвовал во всех выборах. Иногда мне не нравились результаты моего выбора, иногда я гордился тем, что я сделал. Но потихонечку все-таки жизнь меняется к лучшему. Я вижу свой район, как он преобразуется: новые школы, садики. У меня четверо детей, младшей дочке 1,5 года. И в свои 50 я чувствую, что еще могу что-то сделать. И это самое простое, что я могу сделать. Руслан Чиков, ветеран СВО

О важности голосования как проявления патриотизма сказала и "Миссис Балтия — 2024" Надежда Шитикова:

Я пришла сегодня голосовать с ребенком и очень рада, что мы здесь. Я живу в городе Кудрово. Я очень люблю свой родной край, свой регион. Родилась я в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Я патриотка своей страны. Я всегда стараюсь проявлять свою гражданскую позицию. И то право, которое дано мне Конституцией Российской Федерации, я тем самым проявляю осознанный выбор. Я выбираю лучшее будущее для себя и для своего ребенка.



Надежда Шитикова, "Миссис Балтия — 2024"

Глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий отметил, что для жителей важно стабильное развитие Ленобласти.

Мы выбираем кандидата с перспективой на будущее. Если область развивается динамично, то и Заневское поселение будет развиваться динамически и экономически. Все будет прекрасно и здорово. Я в это верю и голосую вместе со всеми. Деревня Заневка — это активные жители , которые голосуют вне зависимости от выборов, муниципальные они или президентские, они голосуют всегда с большой активностью. Они наблюдают за развитием нашего муниципального образования, поэтому здесь всегда высокая явка, высокий процент. Алексей Гердий, глава администрации Заневского поселения

Таким образом, выборы в Заневском поселении прошли при высокой активности граждан, которые подчеркивали важность участия в голосовании и связывали его с развитием региона.

Видео: Piter.tv