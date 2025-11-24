С 2023 года администрация Заневского городского поселения передала 32 земельных надела: 8 — защитникам отечества и 24 — многодетным семьям.

В Заневском городском поселении вручили участки многодетным семьям и семьям участников СВО. Супруг Виктории Бережной сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Три года назад их семья приехала из ЛНР и обосновалась в Янино, выбрав этот уголок Ленобласти, чтобы быть ближе к природе. После чего глава семьи ушёл на фронт, не дожидаясь объявления мобилизации.

Это очень ценно и важно для нашей семьи. Муж очень хотел земельный участок. Поэтому да, конечно, огромное спасибо. И вообще, мне кажется, что вот сейчас все устали, устали мы, устали наши мужчины. И вот такая вот поддержка, наверное, она вот придает сил, наверное, и уверенности в том, что о них помнят там, и заботятся здесь о их семьях. Бережная Виктория, супруга участника СВО Александра Бережного

В этот день счастливой обладательницей земельного участка стала и многодетная семья Коплевских. Екатерина, мать троих детей, уже несколько лет мечтала о собственном доме. И сегодня стала на шаг ближе к заветному гнездышку.

Мы очень ждали участок, потому что у нас двухкомнатная квартира, а детей трое. Ну, конечно, каждому хочется свой угол. И я больше скажу, что мы рассматривали продажу квартиры, покупку участка где-то за пределами, потому что свой дом – это свой дом – это возможность посадить цветочки, это возможность просто закрыться, подумать, почитать книжку, и тебя никто не будет беспокоит. Это возможность принять нашу большую семью. Екатерина Коплевская, многодетная мать



Количество жителей Заневского городского поселения, наших героев, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, с каждым годом все время увеличивается. И наша сейчас святая обязанность выделять земельные участки в первую очередь для этих категорий, для тех, кто защищает нашу Родину, для участников специальной военной операции. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Ленинградской области

Вручение этих больших подарков стало финалом пленарного заседания совета депутатов Заневского городского поселения, на котором парламентарии обсудили самые актуальные и волнующие вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, облагораживанием территорий и возвращением муниципальной собственности.

