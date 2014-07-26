  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выборы губернатора стартовали в Ленобласти
Сегодня, 8:33
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Выборы губернатора стартовали в Ленобласти

0 0

В списки избирателей внесены 1,4 млн человек.

В Ленобласти 12 сентября в 08:00 стартовали выборы губернатора. Голосование проходит на 1014 избирательных участках, сообщили в администрации региона. 

Большая часть помещений для голосования расположена в учреждениях образования (51%), около 30% – в учреждениях культуры. 

Для жителей Ленобласти, которые в дни голосования будут находиться за пределами области и подали заявления для голосования по месту нахождения, созданы 44 экстерриториальных избирательных участка в шести регионах страны. 

Пресс-служба администрации Ленобласти 

В списки избирателей внесены 1,4 млн человек. Голосование продлится также 13 и 14 сентября. 

Ранее мы рассказывали о том, что досрочные выборы губернатора Курской области стартовали в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборы губернатора, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии