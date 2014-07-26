Выборы губернатора стартовали в Ленобласти

В списки избирателей внесены 1,4 млн человек.

В Ленобласти 12 сентября в 08:00 стартовали выборы губернатора. Голосование проходит на 1014 избирательных участках, сообщили в администрации региона.

Большая часть помещений для голосования расположена в учреждениях образования (51%), около 30% – в учреждениях культуры.

Для жителей Ленобласти, которые в дни голосования будут находиться за пределами области и подали заявления для голосования по месту нахождения, созданы 44 экстерриториальных избирательных участка в шести регионах страны. Пресс-служба администрации Ленобласти

В списки избирателей внесены 1,4 млн человек. Голосование продлится также 13 и 14 сентября.

Фото: Piter.TV