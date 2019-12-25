  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Досрочные выборы губернатора Курской области стартовали в Петербурге
Сегодня, 8:58
203
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Досрочные выборы губернатора Курской области стартовали в Петербурге

0 0

Голосование продлится до 7 сентября.

В Петербурге стартовало досрочное голосование на выборах губернатора Курской области. Об этом сообщил 5 сентября председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин. 

Голосование продлится до 7 сентября. Сегодня и завтра избирательный участок на улице Красного Текстильщика, 10-12Д, открыт с 08:00 до 20:00, в последний день выборов – с 08:00 до 15:00. 

На пост претендуют четверо, среди них – врио губернатора Александр Хинштейн от партии "Единая Россия". 

Ранее мы рассказывали о том, что новые главы Адмиралтейского и Колпинского районов назначены в Петербурге. 

Фото: Telegram / Максим Мейксин

Теги: выборы, курская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии