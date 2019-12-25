Досрочные выборы губернатора Курской области стартовали в Петербурге

Голосование продлится до 7 сентября.

В Петербурге стартовало досрочное голосование на выборах губернатора Курской области. Об этом сообщил 5 сентября председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Голосование продлится до 7 сентября. Сегодня и завтра избирательный участок на улице Красного Текстильщика, 10-12Д, открыт с 08:00 до 20:00, в последний день выборов – с 08:00 до 15:00.

На пост претендуют четверо, среди них – врио губернатора Александр Хинштейн от партии "Единая Россия".

Фото: Telegram / Максим Мейксин