Новые главы Адмиралтейского и Колпинского районов назначены в Петербурге

Дмитрий Вакушин и Николай Гордей начнут работу с 3 сентября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения. Об этом сообщили в Смольном.

С 3 сентября главой администрации Адмиралтейского района станет Дмитрий Вакушин, занимавший должность заместителя председателя. Кроме того, с завтрашнего дня Колпинский район возглавит Николай Гордей. Он также работал замглавы района.

Предыдущий председатель Адмиралтейского района Сергей Оверчук был задержан в прошлом году по обвинению в получении взятки. Экс-главу Колпинского района Юлию Логвиненко тоже поймали по подозрению в получении взяток.

Фото: Piter.TV