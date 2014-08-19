  1. Главная
Новые главы Адмиралтейского и Колпинского районов назначены в Петербурге
Сегодня, 11:27
Дмитрий Вакушин и Николай Гордей начнут работу с 3 сентября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения. Об этом сообщили в Смольном. 

С 3 сентября главой администрации Адмиралтейского района станет Дмитрий Вакушин, занимавший должность заместителя председателя. Кроме того, с завтрашнего дня Колпинский район возглавит Николай Гордей. Он также работал замглавы района. 

Предыдущий председатель Адмиралтейского района Сергей Оверчук был задержан в прошлом году по обвинению в получении взятки. Экс-главу Колпинского района Юлию Логвиненко тоже поймали по подозрению в получении взяток. 

Ранее мы рассказывали о том, что комитет по тарифам Петербурга возглавил Станислав Протасов. 

Фото: Piter.TV 

