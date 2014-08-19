Новые главы Адмиралтейского и Колпинского районов назначены в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения. Об этом сообщили в Смольном.
С 3 сентября главой администрации Адмиралтейского района станет Дмитрий Вакушин, занимавший должность заместителя председателя. Кроме того, с завтрашнего дня Колпинский район возглавит Николай Гордей. Он также работал замглавы района.
Предыдущий председатель Адмиралтейского района Сергей Оверчук был задержан в прошлом году по обвинению в получении взятки. Экс-главу Колпинского района Юлию Логвиненко тоже поймали по подозрению в получении взяток.
Ранее мы рассказывали о том, что комитет по тарифам Петербурга возглавил Станислав Протасов.
Фото: Piter.TV
