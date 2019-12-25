Комитет по тарифам Петербурга возглавил Станислав Протасов

На должность он вступает с 28 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял кадровые решения в Смольном, рассказали в администрации.

С 28 августа председателем городского комитета по тарифам назначен Станислав Протасов, ранее он возглавлял комитет по энергетике Северной столицы. Также с сегодняшнего дня временное исполнение обязанностей председателя ведомства возложено на первого заместителя главы Алексея Муровца.

Экс-председатель комитета по тарифам Алексей Малухин, который переходит на другую работу, был освобожден от должности 26 августа.

Ранее назначили федерального инспектора по Петербургу.

Фото: пресс-служба Смольного