Комитет по тарифам Петербурга возглавил Станислав Протасов
Сегодня, 9:22
На должность он вступает с 28 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял кадровые решения в Смольном, рассказали в администрации. 

С 28 августа председателем городского комитета по тарифам назначен Станислав Протасов, ранее он возглавлял комитет по энергетике Северной столицы. Также с сегодняшнего дня временное исполнение обязанностей председателя ведомства возложено на первого заместителя главы Алексея Муровца. 

Экс-председатель комитета по тарифам Алексей Малухин, который переходит на другую работу, был освобожден от должности 26 августа. 

Ранее назначили федерального инспектора по Петербургу. 

Фото: пресс-служба Смольного 

