Врио председателя комитета по тарифам и федеральный инспектор по Петербургу назначены в Смольном

Кадровыми перестановками занялся губернатор Александр Беглов.

В Смольном произошло кадровые изменения, сообщили в администрации Петербурга.

В частности, губернатор Александр Беглов освободил от должности председателя городского комитета по тарифам Алексея Малухина, который переходит на другую работу. Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя ведомства Гасана Сафарова.

Кроме того, представлен новый федеральный инспектор Северной столицы – Евгений Швец. Он назначен на должность 15 августа распоряжением полномочного представителя президента РФ по СЗФО.

Известно, что Евгений Швец был руководителем СУ СК РФ по Республике Карелия, от должности его освободили в начале августа. Также являлся главой следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее мы рассказывали о том, что новым зампредом главы комитета по транспорту Петербурга назначена Александра Бахмутская.

Фото: Piter.TV