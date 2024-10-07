Новым зампредом главы Комитета по транспорту Петербурга назначена Александра Бахмутская

Одновременно принято решение освободить Михаила Казакова от этой должности.

В среду, 20 августа, Александра Бахмутская вступила в должность заместителя председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках своих обязанностей Бахмутская возьмет на себя организацию и надзор за деятельностью отделов, занимающихся вопросами регулирования дорожного движения, использованием парковочных пространств, а также предоставлением льгот гражданам в сфере транспортного обслуживания.

Одновременно принято решение освободить Михаила Казакова от должности государственной гражданской службы Петербурга (заместителя председателя Комитета по транспорту).

Ранее мы сообщили о том, что новым гендиректором "Теплосети Санкт-Петербурга" стал Вадим Бравве.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха