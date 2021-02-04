Парламентарию Милюте в Петербурге предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) депутату парламента Петербурга Олегу Милюте предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в ГСУ СК РФ по городу 27 июня.

Напомним, Милюту задержали накануне возле Мариинского дворца. По делу также отправили под домашний арест и в СИЗО соответственно главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и главу муниципального образования "Колпино" Дмитрия Кохно. Все трое участвовали в преступной схеме по получению взяток от директора коммерческой организации, которая осуществляет работы по благоустройству. С декабря прошлого года фигуранты получили 14,3 млн рублей.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу