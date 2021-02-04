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Парламентарию Милюте в Петербурге предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере
Сегодня, 20:38
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Парламентарию Милюте в Петербурге предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере

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Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) депутату парламента Петербурга Олегу Милюте предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в ГСУ СК РФ по городу 27 июня.

Напомним, Милюту задержали накануне возле Мариинского дворца. По делу также отправили под домашний арест и в СИЗО соответственно главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и главу муниципального образования "Колпино" Дмитрия Кохно. Все трое участвовали в преступной схеме по получению взяток от директора коммерческой организации, которая осуществляет работы по благоустройству. С декабря прошлого года фигуранты получили 14,3 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: иностранец предстанет перед судом за попытку дать взятку в 4,5 тыс. рублей инспектору ДПС. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: взятка, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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