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Третьим фигурантом дела о коррупции в Колпино стал депутат парламента

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Фигуранты с декабря 2024 года получили не менее 14,2 млн рублей.

Выявлен третий фигурант дела о коррупции в Колпино. Им оказался депутат Законодательного Собрания Петербурга Олег Милюта, рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

В ходе расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), возбужденного в отношении главы районной администрации Юлии Логвиненко и главы муниципального образования "Колпино", установили, что к его совершению причастен и парламентарий. Он входил в преступную схему по получению через посредника взяток от директора коммерческой организации, которая осуществляет работы по благоустройству. 

Фигуранты с декабря 2024 года получили не менее 14,2 млн рублей. Милюту задержали после передачи очередной части взятки, в ходе обыска у него нашли деньги. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: колпино, коррупция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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