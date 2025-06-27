Третьим фигурантом дела о коррупции в Колпино стал депутат парламента

Фигуранты с декабря 2024 года получили не менее 14,2 млн рублей.

Выявлен третий фигурант дела о коррупции в Колпино. Им оказался депутат Законодательного Собрания Петербурга Олег Милюта, рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

В ходе расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), возбужденного в отношении главы районной администрации Юлии Логвиненко и главы муниципального образования "Колпино", установили, что к его совершению причастен и парламентарий. Он входил в преступную схему по получению через посредника взяток от директора коммерческой организации, которая осуществляет работы по благоустройству.

Фигуранты с декабря 2024 года получили не менее 14,2 млн рублей. Милюту задержали после передачи очередной части взятки, в ходе обыска у него нашли деньги. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу