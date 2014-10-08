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Глав Колпинского района и МО "Колпино" обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Сегодня, 8:29
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Глав Колпинского района и МО "Колпино" обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

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Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В Петербурге по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава муниципального образования "Колпино" Дмитрий Кохно. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Об этом сообщили в СК РФ накануне. 

В период с декабря прошлого года по июнь фигуранты через посредника получили взятку в сумме не менее 9,2 млн рублей от генерального директора компании, которая производит работы по благоустройству в Колпино, за "общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ". 

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что действующий и бывший сотрудник полиции Красногвардейского района подозреваются в получении взяток. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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