Глав Колпинского района и МО "Колпино" обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В Петербурге по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава муниципального образования "Колпино" Дмитрий Кохно. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Об этом сообщили в СК РФ накануне.

В период с декабря прошлого года по июнь фигуранты через посредника получили взятку в сумме не менее 9,2 млн рублей от генерального директора компании, которая производит работы по благоустройству в Колпино, за "общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ".

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что действующий и бывший сотрудник полиции Красногвардейского района подозреваются в получении взяток.

Фото: Piter.TV