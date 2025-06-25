Действующий и бывший сотрудник полиции Красногвардейского района подозреваются в получении взяток

Они предоставляли сведения об иностранцах из ведомственных баз.

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток задержаны действующий и бывший сотрудник полиции. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Центральному району в отношении действующего и бывшего сотрудников 66 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следователи установили, что с марта 2022 года по январь 2024 года оперативный дежурный систематически получал взятки (не менее 350 тысяч рублей) через посредника за предоставление сведений об иностранцах из ведомственных баз. Другой оперативный дежурный с марта 2022 по август 2023 года также систематически получал взятки (не менее 40 тысяч рублей) за аналогичные сведения.

Фигурантов 24 июня 2025 года задержали и изъяли карты, на которые поступали незаконные денежные средства. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношении посредников уголовные дела выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Ранее СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества за взятки.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу