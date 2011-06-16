СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества за взятки

По данным ведомства, задержанная получила взятку в размере более 1,9 млн рублей.

Экс-руководителя управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, задержанная получила взятку в размере более 1,9 млн рублей от директора фирмы ради заключения договора аренды земельного участка. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. По месту службы подозреваемой был проведен обыск, в рамках которого изъята документация.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти сотрудницу полиции подозревают в мошенничестве.

Видео: Telegram / Следком