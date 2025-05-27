В Ленобласти сотрудницу полиции подозревают в мошенничестве

Она обещала за деньги помочь иностранке с видом на жительство.

В Ленинградской области сотрудница полиции подозревается в мошенничестве. В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Следствием установлено, что подозреваемая не позднее 14 февраля 2025 года, занимая должность специалиста-эксперта ОВД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области, ввела в заблуждение гражданку иностранного государства, сообщив ложные сведения о том, что у неё есть знакомые на службе, которые за 120 тысяч рублей могут предоставить ей вид на жительство на территории РФ. После чего сотрудница полиции получила на банковскую карту 75 000 рублей от иностранки.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании сотруднице полиции меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 77-летняя врач-психиатр из Петербурга отдала мошенникам 32 млн рублей.

Видео: Telegram/ Следком Ленобласти