Иностранец предстанет перед судом за попытку дать взять в 4,5 тысячи рублей инспектору ДПС

Реализовать преступный умысел фигурант не смог, поскольку полицейский сообщил о данном факте в дежурную часть.

Прокуратура Приморского района Петербурга направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки. Как рассказали в надзорном ведомстве, уроженец одной из стран ближнего зарубежья обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).

По версии следствия, 12 апреля 2025 года обвиняемый пытался избежать привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, трамвайные пути встречного направления) и предложил сотруднику полиции взятку в размере 4,5 тысячи рублей.

Реализовать преступный умысел фигурант не смог, поскольку полицейский сообщил о данном факте в дежурную часть, действия обвиняемого пресечены.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее ещё один иностранец попытался дать взятку 50 тыс. рублей сотруднику ДПС в Петербурге.

Фото: Piter.tv