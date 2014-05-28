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Иностранец попытался дать взятку 50 тыс. рублей сотруднику ДПС в Петербурге

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Взятку злоумышленник оставил за непривлечение его знакомого к административной ответственности.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о даче взятки сотруднику дорожно-патрульной службы по ч. 3 ст. 291  УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Накануне фигурант, находясь в служебном кабинете инспектора ДПС ОМВД России по Петродворцовому району, передал последнему 50 тыс. рублей, положив деньги на тумбу. Взятку злоумышленник оставил за непривлечение его знакомого к административной ответственности. 

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что суд аннулировал водительское удостоверение жителя Волосовского района, полученное за взятку. 

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: взятка, петродворцовый район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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