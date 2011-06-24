Суд аннулировал водительское удостоверение жителя Волосовского района, полученное за взятку

Городской прокурор направил в судебные инстанции шесть исковых заявлений по аналогичным эпизодам коррупции, раскрытым следствием.

Водительское удостоверение жителя Волосовского района признано недействительным и аннулировано Волосовским районным судом Ленинградской области по инициативе Лужской городской прокуратуры.

Поводом для подачи административного иска послужил анализ материалов уголовного дела, расследовавшегося следствием и возбуждённого по подозрению в совершении преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве за осуществление заведомо неправомерных действий). Дело касалось факта передачи денег посредником должностным лицам МРЭО ГИБДД №10 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью получения водительских удостоверений незаконным способом.

Городской прокурор направил в судебные инстанции шесть исковых заявлений по аналогичным эпизодам коррупции, раскрытым следствием. Требования прокуратуры были удовлетворены судом в полном объёме, исполнение судебного акта передано на контроль прокуратурой.

Ранее мы сообщили о том, что суд взыскал почти 126 тыс. рублей с ветклиники в пользу петербурженки.

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