Суд взыскал почти 126 тыс. рублей с ветклиники в пользу петербурженки

Собственнице пришлось оплатить лечение питомца на сумму 78 441 рубль, приобрести медицинский прибор за 530 рублей и специальный корм стоимостью 451 рубль.

Кировский районный суд Петербурга завершил рассмотрение иска жительницы города Ирины Пазухиной к ветеринарной клинике "Линава", подавшей требование о взыскании ущерба, неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа за ущерб, нанесённый здоровью её питомца 19 марта прошлого года. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судебных органов города.

Суд установил, что заявительница обратилась в клинику за услугами профессионального ухода за шерстью своей собаки. Когда хозяйка пришла забрать животное, она обнаружила ветеринара-грумера Тюбину, бегущую с потерявшим сознание питомцем клиентки. Специалист пояснила, что случайно уронила собаку после завершения процедуры.

Согласно документам клиники "Вега", куда пациентку доставила сама грумер, последствием падения собаки стало прекращение дыхания. Ветеринарами были предприняты меры экстренной реанимации, приведшие к восстановлению сознания и дыхательных функций животного. Врачи предварительно установили диагноз — некардиогенный отек легких.

Собаку обследовали в ряде специализированных учреждений, после чего спустя семь дней выпустили из стационара в удовлетворительном состоянии. Протокол обследования свидетельствует о наличии множественной травмы, полученной вследствие падения с высоты, клинической смерти, имевшей место трижды (19, 21 и 22 марта), а также отеке мозжечка. Собственнице пришлось оплатить лечение питомца на сумму 78 441 рубль, приобрести медицинский прибор за 530 рублей и специальный корм стоимостью 451 рубль.

Проведенная судебная ветеринарная экспертиза подтвердила, что выявленные болезни возникли непосредственно после травматического события. Исходя из выводов экспертизы, суд постановил взыскать с ответчика ООО "Линава" в пользу Ирины Пазухиной возмещение затрат в сумме 78 971 рубля, компенсировать моральный вред в размере 5 000 рублей и наложить штраф в размере 41 985,50 рублей.

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Фото: Piter.TV