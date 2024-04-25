71-летней преподавательнице фортепиано вернули незаконно проданную квартиру на улице Вавиловых

Потерпевшая после продажи квартиры была вынуждена проживать в комнате специализированного жилищного фонда.

Благодаря прокуратуре Калининского района Петербурга 71-летней преподавательнице фортепиано вернули незаконно проданную квартиру. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Женщина с 1994 года одна проживала в трехкомнатной квартире на улице Вавиловых. В период с мая по ноябрь 2023 года ей стали звонить лжесотрудники правоохранительных органов, банка и убеждать, что для избежания неправомерного завладения ее квартирой мошенниками, необходимо оформить фиктивную сделку купли-продажи жилья. Звонившие передали телефон пожилой петербурженки риелтору, который рекомендовал ей покупателя.

Не предполагая обмана, не догадываясь о мошеннических планах, женщина заключила договор купли-продажи квартиры. Полученные деньги петербурженка перевела на "безопасные счета".

Проверка прокуратуры показала, что спорная квартира не выставлялась женщиной на продажу самостоятельно, она не обращалась лично в агентства недвижимости с целью заключения договоров с риелторами. Продажа единственного жилья не была добровольным волеизъявлением петербурженки. Пострадавшая подписала документы, полагая, что участвует в специальной операции по поимке преступников. В момент подписания договора она находилась в подавленном моральном состоянии, переживала страх, находилась под контролем неустановленных лиц.

Потерпевшая после продажи квартиры была вынуждена проживать в комнате специализированного жилищного фонда.

Прокурор Калининского района в защиту прав пожилой петербурженки обратился в суд с исковым заявлением о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Требования прокуратуры удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Ранее в Петергофе был задержан мошенник, обманувший двух пенсионерок под видом газовщика.

Фото: Piter.tv