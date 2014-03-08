В Заневском городском поселении встретили гостей форума "Малая Родина — Сила России"

Главы муниципалитетов из разных регионов страны прибыли, чтобы познакомиться с лучшими практиками развития территорий.

В рамках третьего Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — Сила России" Заневское городское поселение принимало делегацию глав муниципальных образований из разных уголков страны. Представители Воронежской, Волгоградской областей, Республики Татарстан, Северной Осетии, Алании и других субъектов Российской Федерации прибыли с рабочим визитом, чтобы на месте познакомиться с региональными практиками. В первую очередь гости посетили один из самых молодых и благоустроенных городов России — Кудрово.

В 2024 году он возглавил рейтинг самых комфортных городов с населением до 100 тысяч человек, а в 2025 занял второе место. Первой остановкой во время экскурсии стала самая большая и инновационная школа-технопарк в Северо-Западном федеральном округе — Центр образования города Кудрово. На сегодняшний день там обучаются 4,5 тысячи человек, которые успешно осваивают самые востребованные профессии. Здесь подрастающее поколение создаёт машины с искусственным интеллектом, а также практикуется в управлении дронами. Гостям показали инновационные классы робототехники, школьный музей, посвящённый блокаде, одному из самых важнейших событий в истории ленинградской земли, а также продемонстрировали современный центр обучения по управлению БПЛА.

Когда вот осознаешь, что есть разная Россия, не сельская Россия, а есть Россия города Кудрово, невероятно. Вообще все, что вы здесь делаете, это достойно уважения и восхищения. Невероятное ощущение вот этой локации, я назову просто школа, дабы тут такое сложное название, вот этой локации, я увидел, как детям просто дует в крылья. А дальше ему говорят, а вот теперь ты, лебедь, красивый, лети. Олег Радаев, глава администрации Сергачского муниципального округа, Нижегородская область

После посещения школы делегация отправилась на прогулку по улицам и достопримечательностям молодого города. Они узнали об истории появления населенного пункта, оценили необычное художественное оформление окружающего пространства и развитую семейную инфраструктуру.

Поскольку я сама житель Санкт-Петербурга и бывала в этих местах, очень много знаю и видела, но сегодня меня впечатлило то развитие, которое город Кудрово приобрёл за последние 3−5 лет. Очень сильно изменилась инфраструктура, очень сильно благоустройство. Вижу школы, сады, поликлиника, про которые много было разговоров в среде населения. Второй день форума, и я слышу от представителей администрации Ленинградской области, что все благодарят губернатора и говорят, что вопросы решаются быстро, что достаточно просто позвонить, рассказать о своей проблеме, и вопрос решается. Елена Кострова, глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга. П. Усть-Ижора, Колпинский район

Важной частью программы стало возложение цветов к уникальному для России памятнику героям СВО. Руководители муниципалитетов вместе с местными жителями почтили память русских героев минутой молчания, а также присоединились к панихиде по усопшим, чтобы отдать дань уважения подвигу и храбрости наших бойцов.

Поражён масштабами героической Ленинградской области мы с вами одной крови так как Сталинград знают везде, во всём мире наша стойкость Ленинграда и Сталинграда до сих пор гремит молодцы поражён вашей муниципальной властью всё освоено, соцобъекты, школы дома многоквартирные дома, арт-объекты — всё на уровне. Будем перенимать ваш опыт и осваивать его на своей земле. Олег Голев, глава Еланского муниципального района, Волгоградская область

Завершилось мероприятие посещением храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, высота которого достигает 57 метров, что делает его самым большим ритуальным сооружением в Ленинградской области. Благочинный Кудровского округа, настоятель храма Протеерей Владимир Донкович рассказал об истории строительства Белокаменной церкви, показал как действует звонница и позволил участникам попробовать управиться с колоколами.

Вы знаете, я потрясена, действительно, у меня такие очень глубокие эмоции. Это немножко личная история такая, сегодня для меня такой особый день, и приятно было бы побывать сейчас в храме. Но знаете, меня потрясло то, насколько гармонично сочетается здесь современность, такие очень современные подходы с точки зрения качества, комфорта для жизни людей и история, традиция и вера. И все это так переплетено, очень гармонично и как-то очень очень правильно, очень справедливо. То есть чувствуется, что здесь очень богатая история и люди очень трепетно к этому относятся. И детей воспитывают очень так на правильных основаниях. И я уверена, что и в будущем все будет хорошо. Елена Молдован, глава г. Муравленко, Тюменская область

Третий всероссийский муниципальный форум "Малая Родина. Силы России" стал площадкой для продуктивного обмена опытом и укрепления деловых связей между регионами. Делегация отметила высокий уровень организации, а также гостеприимство и слаженную работу администраций Заневского городского поселения, Всеволожского района и Ленинградской области.

Видео: Piter.TV