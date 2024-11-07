Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ленобласти

По данным администрации, решение о назначении выборов планируется к опубликованию 11 июня.

Выборы губернатора Ленобласти состоятся 14 сентября. Соответствующее решение было принято депутатами Законодательного Собрания региона на внеочередном заседании.

По данным администрации, решение о назначении выборов планируется к опубликованию 11 июня. А 12 июня пройдет заседание Леноблизбиркома по вопросу организации мероприятия. После политические партии смогут выдвигать кандидатов на должность губернатора.

В настоящее время главой Ленобласти является Александр Дрозденко, вступивший на должность 28 мая 2012 года.

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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти