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Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ленобласти
Сегодня, 14:27
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Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ленобласти

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По данным администрации, решение о назначении выборов планируется к опубликованию 11 июня.

Выборы губернатора Ленобласти состоятся 14 сентября. Соответствующее решение было принято депутатами Законодательного Собрания региона на внеочередном заседании. 

По данным администрации, решение о назначении выборов планируется к опубликованию 11 июня. А 12 июня пройдет заседание Леноблизбиркома по вопросу организации мероприятия. После политические партии смогут выдвигать кандидатов на должность губернатора. 

В настоящее время главой Ленобласти является Александр Дрозденко, вступивший на должность 28 мая 2012 года. 

Ранее на Piter.TV: в ЗакСе Петербурга в первом чтении приняли законопроект о поддержке многодетных семей. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: выборы, губернатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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