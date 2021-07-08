В ЗакСе Петербурга в первом чтении приняли законопроект о поддержке многодетных семей

Многодетным семьям собираются предоставлять до 550 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Законодательное Собрание Петербурга в первом чтении 4 июня приняло законопроект о поддержке многодетных семей. Об этом рассказал депутат парламента Денис Четырбок.

Планируется, что таким семьям предоставят до 550 тыс. рублей из регионального бюджета на погашение ипотеки. Мерой социальной поддержки смогут воспользоваться семьи, где третий ребенок и последующие дети родились не раньше 1 января текущего года.

Напомню, что на текущий момент для многодетных семей уже предусмотрена федеральная выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита. Теперь суммарный объем средств, предоставляемый многодетным на эти цели, достигнет 1 млн рублей. Денис Четырбок, депутат петербургского ЗакСа

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