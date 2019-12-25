Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в Петербурге намерены увеличить втрое

Другая причина повышения штрафа – существенное увеличение числа пассажиров, пойманных без билетов.

Размер штрафа за безбилетный проезд в Петербурге вырастет в три раза – с нынешних 500 рублей до 1500 рублей. Такое предложение озвучил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, отметив, что действующий тариф не пересматривался с 2013 года.

Константин Сухенко пояснил, что увеличение связано с изменением величины прожиточного минимума. В 2015 году штраф в сумме 500 рублей составлял 7,6% от минимальной суммы потребления, равной 6612 рублям. В настоящее время прожиточный минимум достигает 19 329 рублей, и новый штраф в размере 1500 рублей составит 7,8% от этой цифры, делая наказание адекватным современным условиям.

Другая причина повышения штрафа – существенное увеличение числа пассажиров, пойманных без билетов. Число протоколов, выписанных нарушителям, заметно выросло: если в 2023 году было зафиксировано более 11 тысяч случаев, то в прошедшем году цифра увеличилась до более чем 14 тысяч.

Практически половину нарушителей составляют иностранные граждане. Один из депутатов, Алексей Цивилев, выступил с инициативой введения дополнительного наказания для таких путешественников: систематическое нарушение правил проезда могло бы повлечь депортацию из страны. Председатель ЗакСа Александр Бельский поддержал идею, подчеркнув, что речь идёт исключительно о категории иностранцев, независимо от гражданства.

Представитель Комитета по транспорту подтвердил статистические данные, согласно которым 49% выявленных безбилетников являются иностранцами. Контролёры успешно фиксируют правонарушения в четверти таких случаев и привлекают виновных к административной ответственности.

Представители транспортного ведомства выразили надежду, что после изменения размера штрафа снизится количество нарушений. Законопроекте о повышении штрафов поддержан депутатами единогласно.

Ранее мы сообщили о том, что единый оператор речных прогулок может заработать в Петербурге.

Фото: Piter.TV