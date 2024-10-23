Единый оператор речных прогулок может заработать в Петербурге

На сегодняшний день предложение услуг водных путешествий сильно фрагментировано.

Городские власти Петербурга высказались относительно планов изменений системы речного транспорта, вызвавших беспокойство среди владельцев экскурсионных суден.

Реформа, запланированная на период с 2025 по 2030 гг., предусматривает модернизацию существующих причальных сооружений, внедрение экологичных видов топлива для водного транспорта, унификацию внешнего вида инфраструктурных объектов и введение единой онлайн-платформы для приобретения билетов.

Комитет по транспорту города, возглавляемый Валентином Енокаевым, разъяснил некоторые важные аспекты грядущих перемен. Согласно озвученной концепции, новые правила предусматривают формирование единого оператора продаж билетов на водные прогулки.

Сейчас схема организации речных маршрутов выглядит следующим образом: перевозчики сами арендуют причалы, предоставляют услуги пассажирам и проводят туристические экскурсии, выбирая подходящий причал из числа имеющихся двадцати. Выбор местоположения оказывает значительное влияние на привлечение клиентов.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день предложение услуг водных путешествий сильно фрагментировано: несмотря на разнообразие вариантов отдыха на воде, потенциальному клиенту сложно выбрать оптимальный вариант, поскольку существует дефицит единого информационного ресурса с полным перечнем всех доступных экскурсий.

Ранее мы сообщили о том, что жилищный комитет Петербурга поделился итогами проделанных работ.

Фото: Piter.TV