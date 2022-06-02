Жилищный комитет Петербурга поделился итогами проделанных работ

Для расширения доступности жилья продолжается активное строительство и развитие сферы арендных и доходных домов.

Исполнительному органу Санкт-Петербурга — Жилищному комитету, исполняется 92 года со дня основания. Представителями ведомства в социальной сети "ВКонтакте" было рассказано о ключевых достижениях за этот длительный период.

При активной поддержке губернатора Александра Беглова город занял лидирующие позиции по объему вложений в реализацию жилищных программ. Эти проекты помогли значительным слоям населения улучшить качество жизни и решить проблемы с жильем. Особое внимание уделяется обеспечению жилплощадью социально уязвимых групп: детей-сирот, ветеранов военных конфликтов и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Реализуя программу "Невский проспект", комитет восстанавливает фасады и кровли исторических построек, сохраняя архитектурное наследие и улучшая внешний облик Петербурга, отметили представители комитета.

Для расширения доступности жилья продолжается активное строительство и развитие сферы арендных и доходных домов.

Ранее мы сообщили о том, что весенний месячник благоустройства завершился в Петербурге.

Фото: Жилищный комитет Петербурга